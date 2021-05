Quando gli scontri non si verificano all’interno dello studio di Uomini e Donne, ecco che i retroscena spuntano anche fuori. E’ il caso di quattro ex dame alleate contro una quinta che da poco è tornata a presenziare nel programma di Maria de Filippi. Parliamo di Veronica Ursida, Anna Tedesco, Aurora Tropea e Maria Tona che hanno realizzato una diretta su Instagram ora al centro di un dibattito sul web.

Il mirino è Roberta di Padua, colei che recentemente è tornata ai ferri corti con Riccardo Guarnieri. Chiaramente i commenti degli utenti che sono spuntati durante la diretta venivano commentate dalle 4 donne. Uno in particolare è stato spunto di discussione e si rivolge ad Aurora: “Aurora raccontaci cosa è successo, perché Roberta Di Padua ha alzato le mani contro di te?“.

La dama, secondo quanto riporta il sito di Isa e Chia, dice:

Sono uscita per riconsegnare mi sembra un orecchino a Claudio della redazione. Sono andata verso la redazione, non ho fatto caso che Roberta stesse seduta lì in mezzo a loro, perché di solito a noi ci fanno stare tutte dentro al camerino. Lei stava lì a chiacchierare con le ragazze. Non ho fatto in tempo ad avvicinarmi a loro che si è alzata in piedi e ha inveito contro di me sbraitando. La tenevano in tre, cercava di acchiapparmi e io le dicevo che non stava bene. Io piano piano sono entrata nel camerino, ho indietreggiato e non ho accettato la provocazione. Lei ha detto che non mi voleva menare, ma se io fossi stata un’altra persona saremmo arrivate alle mani no?

Interviene anche Veronica Ursida per rivelare un altro episodio:

A me è stato detto da Roberta che mi avrebbe trascinato per tutta Mediaset con i capelli quindi figuriamoci. Cioè parliamone. E quando ci ha quasi messi sotto con la macchina? E’ passata sgommando vicino a noi con uno sguardo… Questa violenza non si deve far vedere e non ci deve stare. Stop. Alle tre di pomeriggio questo è diseducativo. Ci sono diverse perosne davanti la tv. Se è una trasmissione dove si cerca l’amore si dovrebbe far vedere questo e basta.

Aurora riprende la parola: “La redazione sa tutto. All’inizio però mi hanno dato della pazza. Anche un’altra volta, quando è passata con la macchina ha abbassato il finestrino per dirmi una brutta parola“. Maria Tona invece racconta del suo primo giorno nel programma, l’accoglienza di Roberta – a quanto dice – non sembra essere stata delle migliori: “Lei da dietro faceva “Oh ma questa appena arrivata, perché parla? Ma che ‘vole?“.

Roberta di Padua querela le ex dame che la criticano: “Così magari qualcuno si calma…”

Non manca qualche commento per la situazione difficile in cui sono incappati Roberta e Riccardo. Veronica Ursida pensa che Riccardo, portando la sua verità, sia stato onesto: “Io penso che Riccardo abbia detto la verità”, Aurora la segue e dice la sua: “Io ero sicura stessero insieme per andare a Temptation Island dopo Uomini e Donne” (Riccardo ha già partecipato con la sua ex Ida Platano nel 2018)

Roberta non ci sta. Passa per le vie legali e in risposta alle dame che hanno parlato di lei, lo mette nero su bianco così: