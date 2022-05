Laura Barriales ha confessato alcuni dei problemi di salute avuti dopo la sua gravidanza e che l’hanno spinta ad allontanarsi dalla tv.

Oggi Laura Barriales è felicemente mamma di due bambini ma lei stessa ha confessato che, dopo la sua prima gravidanza, avrebbe avuto alcuni problemi di salute che l’avrebbero spinta ad allontanarsi progressivamente dalla tv e che quasi le avrebbero fatto pensare di non cercare un secondo figlio. In particolare la showgirl ha dovuto subire un intervento di ricostruzione della mandibola per via di un’infezione contratta in gravidanza e, inoltre, una gamba le si è gonfiata a causa di un problema alla vena safena.

Laura Barriales: i problemi di salute

Oggi Laura Barriales è più felice che mai accanto ai suoi piccoli, Melania e Romeo, e i suoi problemi di salute sembrano ormai questione superata. La showgirl ha confessato però che dopo la prima gravidanza avrebbe iniziato ad avere tanti di quei problemi che quasi avrebbe ripensato all’idea di avere un secondo figlio.

Successivamente suo marito, Fabio Cattaneo, l’ha convinta, e oggi i due sono i genitori felici di due bambini. La coppia vive a Lugano, in Svizzera, e oggi la showgirl è concentrata sul crescere i suoi figli e trascorrere con loro la maggior parte del suo tempo.

