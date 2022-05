Karina Cascella si è vista costretta a replica ad alcuni haters che l’hanno criticata per i suoi chili di troppo.

Attraverso i social Karina Cascella si è sfogata contro gli haters che hanno affermato di trovarla ingrassata dopo la sua ultima vacanza a Ibiza. “Ti trovo pienotta”, ha scritto un detrattore all’indirizzo di Karina, che ha replicato tra i commenti alle sue foto scrivendo: “Ci sono donne come me, che in certi periodi amano mangiare di più, e niente sono grassa. Ma anche se fosse! Anche se fosse davvero così pensate che un corpo debba essere perfetto? E chi siete voi per giudicare me, o come voglio essere o come mi piaccio?”.

Karina Cascella replica alle critiche

Karina Cascella ha replicato contro gli haters che l’hanno presa di mira per i suoi presunti “chili di troppo” dopo una vacanza a Ibiza. L’ex volto di Uomini e Donne ha affermato di non trovare nulla di male nell’essere più in carne e ha specificato di piacersi così com’è. La sua replica basterà a placare le polemiche?

Qualcuno tra i suoi fan ha preso le sue difese, mentre lei ha spiegato ulteriormente: “So di aver messo 2/3 chili, è un periodo che preferisco mangiare e magari allenarmi un po’ di più proprio perchè mi piace godermi la tavola. Detto questo, è assolutamente assurdo che ci siano delle persone che pensano di avere il diritto di giudicarti perchè qualcuno ha messo un po’ di fianchi, ha il seno più gonfio, ha il sedere più grosso…ma anche no, fatevi un pacchettino di fatti vostri…”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG