Attraverso i social Fedez ha fatto una romantica dedica a sua moglie, Chiara Ferragni, nel quinto anniversario della loro proposta di nozze.

Oggi Chiara Ferragni e Fedez hanno formato una delle famiglie più famose d’Italia e il rapper ha ricordato come, 5 anni fa, all’Arena di Verona, tutto ebbe inizio: lui infatti fece la proposta di nozze all’influencer che in seguito lo ha sposato e reso padre di due splendidi bambini. “5 anni fa all’Arena di Verona ti ho chiesto di sposarmi e ora eccoci qua, consapevoli che qualsiasi cosa accada saremo sempre uno accanto all’altro e nulla potrà farci più paura. Ti amo”, ha scritto il rapper nel suo post via social.

Fedez: la dedica a Chiara Ferragni

Oggi Fedez e Chiara Ferragni sono più uniti che mai: ai momenti di gioia (come quelli per l’arrivo dei figli) si sono aggiunti i problemi di salute (Fedez ha recentemente scoperto di avere un tumore), che se possibile sono serviti se non altro a consolidare ancora di più il loro rapporto. A 5 anni dalla fatidica proposta fatta dal rapper all’influencer, i due hanno costruito una meravigliosa vita insieme e, in tanti, sono curiosi di sapere cosa riserverà loro il futuro.

Il 7 maggio Chiara Ferragni compirà 35 anni e per l’occasione ha organizzato un party esclusivo nella sua amata Sicilia. In queste ore l’influencer ha condiviso con i fan un sensuale scatto fatto quando lei e il marito avevano iniziato da poco a uscire insieme e sui social ha fatto il pieno di like.

