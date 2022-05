Sfera Ebbasta ha raccontato l’amore per la fidanzata Angelina Lacour, che sarà presto madre del suo primo figlio.

Sfera Ebbasta sta per realizzare il sogno di diventare padre per la prima volta e a Vanity Fair ha confessato i retroscena del suo amore per la fidanzata Angelina Lacour, conosciuta dopo un semplice scambio di messaggi via social. “Con lei l’incontro che mi ha cambiato la vita”, ha detto il musicista, e ancora: “Una ragazza, tra milioni di follower, ha messo una faccina a una mia storia su Instagram. Quella ragazza, quattro anni dopo, aspetta mio figlio”.

Sfera Ebbasta: l’amore e il primo incontro con Angelina Lacour

Sfera Ebbasta sarà presto papà del piccolo Gabriel e lui e la fidanzata, Angelina Lacour, sono più felici che mai. L’ex giudice di X Factor ha rivelato a Vanity Fair alcuni retroscena sull’amore che lo ha legato alla ragazza e che sarebbe sbocciato dopo un semplice scambio di messaggi via social. La loro è diventata ben presto una storia importante e oggi, dopo 4 anni dal primo incontro, li ha portati fino alla raggiungimento del sogno di avere un figlio insieme.

“Mi piace l’idea di essere un padre giovane, avere 50 anni quando lui ne avrà 20, andare insieme a Miami. E sarei felicissimo se un giorno vorrà prendere la mia strada”, ha dichiarato Sfera Ebbasta, che diventerà padre prima di aver compiuto 30 anni. Sui social lui e Angelina non perdono occasione per dedicare messaggi al bebè in arrivo e in tanti tra i loro fan sono impazienti di conoscere tutti i dettagli sulla loro nuova vita da genitori.

