Bianca Guaccero è scoppiata in lacrime mentre ringraziava i telespettatori per la chiusura definitiva di Detto Fatto.

Detto Fatto chiude i battenti e la conduttrice Bianca Guaccero è riuscita a stento a trattenere le sue lacrime di commozione quando ha salutato e ringraziato il pubblico per l’ultima volta. “

Io devo ringraziare voi pubblico per come mi avete accolta, perché io era abituata ad interpretare dei personaggi, mentre qui io sono stata Bianca e non sapevo come mi avreste accolta”, ha dichiarato la conduttrice, e ancora: “Ho letto tante cose in questi ultimi mesi di cui non mi interessa neanche di parlare perché credo che a parlare per me ci siano i fatti, che sono la cosa più importante. Sono rimasta qui fino all’ultimo giorno fiera di portare questa nave in porto, fino all’ultimo giorno”.

Bianca Guaccero

Bianca Guaccero in lacrime per l’addio a Detto Fatto

Detto Fatto ha chiuso definitivamente i battenti e la conduttrice del programma, Bianca Guaccero, non ha trattenuto le lacrime quando ha ringraziato il pubblico della trasmissione e ricordato i 4 anni passati al timone del programma. Verso l’epilogo della puntata è stata organizzata per lei una sorpresa e la conduttrice Caterina Balivo, conduttrice di Detto Fatto prima di lei, l’ha lodata pubblicamente per il suo operato all’interno dello show.

“Non è stato un passaggio di consegne facile, il pubblico ti ha amato. Io sono entrata in punta di piedi. Spero di aver portato avanti quest’avventura con il rispetto e con l’amore che meritava”, ha risposto Bianca Guaccero dopo aver ricevuto i complimenti della celebre collega.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG