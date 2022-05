Cristina Chiabotto ha da poco svelato di essere in attesa del suo secondo figlio e la sua gravidanza sembra essere già avanzata.

Cristina Chiabotto ha annunciato che presto sarà mamma per la seconda volta dopo la nascita della piccola Luce Maria (nata a maggio 2021) e Gente l’ha avvistata durante una giornata di mare in Liguria, dove già sfoggiava un evidente pancione. L’ex Miss non ha svelato quando nascerà il suo bambino ma, a giudicare dalla pancia, sembra che sia già al quinto o al sesto mese.

Cristina Chiabotto: le prime foto del pancione

Durante una giornata di mare in Liguria (meta preferita da lei e Marco Roscio per le vacanze in famiglia) Cristina Chiabotto è stata paparazzata con la figlia Luce e il suo pancino già evidente. La showgirl ha confessato di aspettare il suo secondo bambino ad appena un anno dalla nascita della sua prima figlia ma, al momento, non ha svelato ulteriori dettagli sulla gravidanza (e non è dato sapere né quando il bebè dovrebbe nascere né se sarà un maschio o una femmina).

“Sono emozionata nel raccontarvi che presto saremo in 4 + la nostra Paper. Non potremmo essere più fortunati e felici per questa dolce attesa e così guardo il cielo grata per tutte le meraviglie della mia vita”, ha scritto la showgirl nel post in cui ha svelato la sua seconda gravidanza.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG