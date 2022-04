A 11 mesi dalla nascita della sua prima bambina, Cristina Chiabotto ha annunciato di essere incinta per la seconda volta.

Molto presto Cristina Chiabotto regalerà un fratellino o una sorellina alla piccola Luce: attraverso un post via social l’ex Miss si è mostrata col pancino e ha annunciato ai fan di essere di nuovo incinta. “Nel frattempo eccomi che torno da voi, dopo due giorni bellissimi in famiglia, con la sorpresa più bella che potessi desiderare, la vita. Sono emozionata nel raccontarvi che presto saremo in 4 + la nostra Paper. Non potremmo essere più fortunati e felici per questa dolce attesa e così guardo il cielo grata per tutte le meraviglie della mia vita. Con Amore. Mamma, papa’ e Luce”, ha scritto l’ex Miss più felice che mai.

Cristina Chiabotto: il secondo figlio

Cristina Chiabotto e suo marito Marco Roscio diventeranno presto di nuovo genitori: i due sono in attesa del loro secondo bebè e l’ex Miss ha annunciato la gravidanza appena 11 mesi dopo la nascita della sua bambina, Luce, nata il 7 maggio 2021. Cristina Chiabotto e Marco Roscio sono convolati a nozze nel 2019 e da subito i due avevano espresso il desiderio di allargare ulteriormente la loro famiglia.

Oggi l’ex Miss sembra aver trovato la vera felicità accanto al marito, a sua figlia e al piccolo in arrivo. Precedentemente Cristina Chiabotto ha vissuto una lunga relazione con Fabio Fulco (oggi diventato papà di una bambina avuta insieme alla compagna Veronica Papa).

