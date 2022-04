Belen Rodriguez è stata ospite del podcast di Fedez, Muschio Selvaggio, e ha risposto ad alcune sue domande su Fabrizio Corona.

Per la prima volta Belen Rodriguez è stata ospite del podcast di Fabrizio Corona, Muschio Selvaggio, e ha risposto ad alcune domande del rapper in merito al suo famoso ex, Fabrizio Corona, che più volte sui social ha preso di mira il rapper e sua moglie, Chiara Ferragni. “Ogni giorno fa una storia su Instagram contro di me, è ossessionato! Che c*** di ossessione ha nei miei confronti? Forse è perché ho più tatuaggi di lui, non saprei. In caso fatteli altri due così non mi rompi più i C***! Non ha proprio nulla da fare!“, ha dichiarato il rapper, mentre Belen ha risposto: “Sì, è invidioso perché sei più tatuato di lui […] lui non sta proprio a posto ma gli voglio ugualmente bene con tutti i difetti che ha. Ce l’ha un po’ con tutti e lo fa per fare notizia, una strategia che non ha mai abbandonato“.

Belen Rodriguez

Belen al podcast di Fedez

Belen Rodriguez ha risposto ironica ad alcune domande di Fedez a proposito del suo famigerato ex, Fabrizio Corona, recentemente querelato dallo stesso rapper per diffamazione (dopo che ha definito lui e la moglie Chiara Ferragni “ebeti” attraverso i social).

A Muschio Selvaggio il rapper non ha perso occasione per scagliare qualche frecciatina contro l’ex Re dei paparazzi, che al momento non ha ancora replicato. Belen Rodriguez ha sottolineato di volere ancora bene a Fabrizio Corona nonostante i suoi difetti e ha affermato che, a suo avviso, si comporterebbe così solo per attirare l’attenzione su di sé. L’ex Re dei paparazzi romperà il silenzio in merito alla questione?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG