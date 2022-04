Nonostante continuino ad avvicendarsi rumor riguardanti la loro presunta liaison, Michelle Hunziker e Angiolini non hanno ancora smentito la questione.

Cosa succede davvero tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini? I due sono stati avvistati insieme per la prima volta ad Alghero a poche settimane dall’annuncio della fine del matrimonio tra la showgirl svizzera e Tomaso Trussardi. Nonostante si siano avvicendati numerosi rumor riguardanti la loro presunta liaison, Michelle Hunziker e il chirurgo non hanno ancora smentito la questione.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: i retroscena

In tanti credono che la mancata smentita di Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini in merito alla loro presunta liaison, sia in qualche modo una “conferma” del fatto che tra i due sia in atto qualcosa di più che una semplice amicizia. I due sono stati paparazzati insieme per la prima volta ad Alghero poche settimane dopo l’annuncio della showgirl in merito alla fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi. Secondo Chi lei e il chirurgo si sarebbero conosciuti due anni prima dell’avvistamento e molti credono che proprio il loro rapporto possa aver causato l’addio tra la showgirl e Trussardi. Sarà vero?

Di solito in casi come questo i vip coinvolti si sbrigano a smentire le voci in merito alle presunte liaison a loro attribuite, mentre Michelle e Angiolini continuano a mantenere il più totale silenzio in merito alla vicenda.

