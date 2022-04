Stash ha confessato a Verissimo la sua emozione ora che la fidanzata Giulia Belmonte ha annunciato di attendere il loro secondo figlio.

Dopo la nascita della piccola Grace, Stash e Giulia Belmonte stanno per diventare genitori per la seconda volta e a Verissimo il cantante ha confessato la sua enorme gioia: “È bellissimo. Essere genitori ci sta aprendo gli orizzonti a nuove emozioni, ci sentiamo veramente miracolati”, ha dichiarato al salotto tv di Silvia Toffanin. Il cantante ha anche ammesso di desiderare una seconda bambina.

Stash papà per la seconda volta

Con enorme entusiasmo Stash ha confessato di attendere il suo secondo bambino. Lui e la fidanzata Giulia Belmonte sono già genitori di una bambina, Grace, che ha completamente rivoluzionato le loro vite. “Da quando ho saputo che Grace sarebbe stata una bambina, già da quell’istante si è instaurato qualcosa di magico”, ha confessato il cantante a Verissimo, e ancora:

“Giulia è fantastica e sta benissimo (…) È una donna straordinaria per la forza che ha. È stato un miracolo anche aver conosciuto lei”. Al momento i due hanno dichiarato di non avere in programma di sposarsi ma in tanti tra i loro fan sono impazienti di saperne di più su ciò che riserverà loro il futuro.

