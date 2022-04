Al suo podcast, Muschio Selvaggio, Fedez ha confessato di voler aprire un profilo su OnlyFans insieme a sua moglie, Chiara Ferragni.

Fedez ha intervistato Belen Rodriguez al suo podcast, Muschio Selvaggio, e scherzando con la showgirl argentina ha ipotizzato di aprire un profilo su Only Fans insieme a sua moglie, Chiara Ferragni.

“Belén tu hai Only Fans? Io e mia moglie ne abbiamo parlato. Mia moglie potrebbe pubblicare solo foto dei piedi. Non dei nostri piedi insieme, solo di quelli di Chiara. Poi magari i soldi li dà in beneficenza”, ha dichiarato ironico il rapper.

Fedez: il profilo su OnlyFans

Come altre celebrità anche Fedez e Chiara Ferragni approderanno su OnlyFans? Il rapper non ha fatto segreto di avere in mente un progetto che potrebbe consentire a sua moglie di ottenere un ulteriore ricavato da poter dare in beneficenza postando foto osé (in particolare dei suoi piedi) sulla nota piattaforma riservata ai contenuti espliciti dei vip (e i cui contenuti sono visibili solo agli utenti abbonati). Quella del rapper era ovviamente una proposta scherzosa, ma in tanti si chiedono se Chiara Ferragni per caso non accetterà.

Belen Rodriguez – che al podcast di Fedez ha risposto anche ad alcune domande su Fabrizio Corona – ha replicato divertita: “Ah, io sarei miliardaria. Però, ormai dopo due parti. E per vedere il materiale devono pagare? Dovrei farlo? No, già mi stressa Instagram. Non ce la posso fare”.

