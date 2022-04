Arisa ha confessato al programma tv Ti Sento il periodo più buio della sua vita e ha svelato di aver pensato al suicidio.

Al programma Ti Sento, Arisa ha confessato per la prima volta di aver pensato di togliersi la vita. La cantante ha svelato di aver attraversato un momento talmente buio da aver preso seriamente in considerazione l’idea di compiere l’estremo gesto e a seguire ha dichiarato che a salvarla sarebbero state la fede e la voglia di trovare un motivo per cui valesse la pena vivere.

“Io penso che un po’ tutti lo pensiamo però poi io sono una ragazza di fede. Quindi sono una ragazza di fede anche per questo, perché poi c’era un periodo nella mia vita dove vedevo sempre che dopodomani c’era un buco nero. Che non sapevo cosa mi sarebbe successo, che mi sentivo sola e abbandonata, che nessuno mi amava, bruttissimo”, ha confessato la cantante.

Arisa ha pensato al suicidio: la confessione

Ospite del salotto tv di Pierluigi Diaco Arisa ha confessato per la prima volta di aver pensato al suicidio. La cantante non ha mai fatto segreto di aver attraversato un periodo particolarmente buio, durante il quale si sarebbe sentita ignorata e poco apprezzata dalla gente. La cantante non ha neanche fatto segreto di aver sofferto di bullismo quando era più giovane.

Oggi Arisa sembra aver risolto questo lato oscuro del suo passato e, oltre ad aver conquistato il successo grazie alla sua voce, di recente ha rivelato di aver in atto una liaison romantica con il ballerino Vito Coppola. Le cose tra i due diventeranno serie? I fan sperano tanto di sì.

