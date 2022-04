Nina Moric ha fatto preoccupare i fan dei social che hanno pensato anche che la showgirl fosse intenzionata a togliersi la vita.

Nina Moric ha scritto via social una serie di messaggi deliranti contro il suo ex, Fabrizio Corona, e in molti hanno creduto che fosse intenzionata a togliersi la vita. “Mi hai portato via mio figlio perché ti è servito per uscire dal carcere”, ha scritto la showgirl in una delle sue stories, e ancora: “Pensi di farmi paura? Non puoi fare paura a chi non ha più nulla da perdere (…) Mi hanno tolto tutto, ora dico la verità e poi sparisco per sempre”.

Nina Moric spaventa i fan

Nina Moric ha usato i suoi canali social per scagliarsi contro Fabrizio Corona, colpevole – a suo dire – di aver allontanato da lei suo figlio Carlos Maria. La showgirl ha scritto di essere a conoscenza di un segreto che potrebbe far tornare Corona immediatamente in carcere e a seguire ha dichiarato che, non appena lo avrà detto, “sparirà per sempre”.

In tanti hanno pensato al peggio e le hanno chiesto se volesse togliersi la vita. La showgirl ha presto smentito tale ipotesi: “Mi state scrivendo in tanti “ti stai suicidando?”, no state tranquilli sono una combattente e se non lo ho fatto quando nessuno mi avrebbe cercata perché dovrei farlo Ora?”, ha scritto la Moric nelle sue stories. Fabrizio Corona replicherà alle parole della sua ex moglie?

