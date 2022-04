Nina Moric è tornata a implorare il suo ex marito, Fabrizio Corona, chiedendogli di telefonarle e di fargli avere notizie di suo figlio Carlos.

Sui social non sembra spegnersi il botta e risposta tra Nina Moric e Fabrizio Corona. Nei giorni scorsi la showgirl è arrivata persino a scrivere che il suo ex marito per lei “meriterebbe l’ergastolo” mentre, nelle scorse ore, l’ha implorato di farle avere quanto prima notizia su suo figlio Carlos Maria, che non vedrebbe da giorni.

“Ancora nessuna notizia, nessuna telefonata da parte di nessuno, Fabrizio non mi risponde, Carlos ha il telefono staccato! Fabrizio so che mi leggi, ti prego in ginocchio di parlarmi, di darmi le notizie di Carlos! Ti prego Fabrizio, ti prego rispondetemi o chiamatemi. Ti prego Fabrizio. Hai ragione non si usano i social per le problematiche familiari, ma cosa devo fare? Sono venuta pure sotto casa tua ma nessuno mi apriva! Ti prego Fabrizio”, ha scritto la showgirl nelle sue stories.

Fabrizio Corona

Nina Moric: i messaggi a Fabrizio Corona

Cosa succede tra Nina Moric e Fabrizio Corona? Nelle ultime ore l’ex Re dei paparazzi ha replicato alla showgirl tramite stories e con lui era presente anche suo figlio, Carlos Maria, che – stando a quanto riferito dalla showgirl nelle sue stories – lei non sentirebbe da giorni. Ci saranno ulteriori sviluppi sulla vicenda? Al momento Fabrizio Corona non ha risposto pubblicamente allo showgirl che, dal canto suo, ha fatto sapere di non voler dare ulteriormente adito alla vicenda via social.

