Matilde Gioli ha confessato a Vanity Fair di voler sposare il suo compagno, Alessandro Marcucci, di cui è più innamorata che mai.

Matilde Gioli è innamorata pazza dell’istruttore di equitazione Alessandro Marcucci, conosciuto per caso durante una pausa dalle riprese a Roma. L’attrice ha confessato che con il suo compagno si sentirebbe pronta ad avere dei figli e a convolare al più presto a nozze. “Mi piacerebbe tanto sposarmi. L’ho “minacciato”: guarda che te lo chiedo io di sposarmi eh. E lui risponde: no, voglio chiedertelo io quando mi sentirò pronto”, ha detto a Vanity Fair, e ancora: “Vorrei averne con lui. Ho sempre avuto forte il desiderio di maternità, ma con lui è la prima volta che ho la sensazione di essere pronta”.

Matilde Gioli

Matilde Gioli: l’amore per il fidanzato

Matilde Gioli ha trovato l’uomo giusto per lei e a Vanity Fair ha confessato di sentirsi pronta a costruire insieme a lui una famiglia. L’attrice ha recentemente dichiarato a Alessandro Marcucci tutto il suo amore con una spassionata dedica via social che ha rapidamente fatto il pieno di like.

Al momento sembra che l’attrice sia in attesa della fatidica proposta da parte del fidanzato e in tanti si chiedono quando finalmente lui si deciderà a fargliela. La coppia si è conosciuta per caso a Roma e da quel momento non si è più serata:

“L’anno scorso, mentre giravo Doc a Roma, un weekend ero troppo stanca per tornare a Milano dal mio cavallo Fuego, ma volevo comunque montare. Così su Google ho cercato: passeggiate a cavallo Roma. E il primo risultato era: a cavallo con Ale. Mi sono presentata lì sola come un carciofo e non sono più andata via”, ha dichiarato l’attrice a Vanity Fair, svelando anche che il suo compagno non sapesse chi lei fosse durante il loro primo incontro.

