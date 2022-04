Costantino Vitagliano ha confessato di aver trovato un nuovo lavoro e ha svelato quale fosse il suo compenso al GF Vip.

Oggi Costantino Vitagliano gestisce un’agenzia interinale e alla trasmissione di Rtl Trends&Celebrities, lui stesso ha svelato che, nonostante gli vengano spesso proposti nuovi ingaggi tv, i compensi non sarebbero più gli stessi del passato: “Ogni tanto ricevo qualche proposta ma veramente le proposte di oggi… non è più un lavoro andare in video se i cachet sono questi! Io ero abituato ad altri tipi di cachet”, ha dichiarato, e ancora: “Al GF Vip prendevo 5000 euro a puntata ma già allora i cachet erano calati. In tutto erano 10 puntate”.

Costantino Vitagliano: il nuovo lavoro

Oggi Costantino Vitagliano si è progressivamente allontanato dal mondo della tv e gestisce un’agenzia interinale. Nonostante gli capitino spesso nuovi ingaggi per il piccolo schermo, Costantino ha deciso di concentrarsi il più possibile sulla sua via privata e non sembra intenzionato a tornare indietro.

Anche dal punto di vista sentimentale il modello ed ex volto tv sembra essere sereno, nonostante sia single: “Io sono single, di nuovo, un’altra volta. Duro poco, sei mesi e via. Oggi si corre, è tutto veloce, a me piacciono le donne… però vai a litigare… non posso prendere e andare via per una settimana! La mia proprietà è mia figlia e non tutte le donne accettano”.

