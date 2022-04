Federica Pellegrini ha mostrato ai fan alcuni degli abiti da cerimonia da lei visionati in un prestigioso atelier.

Tutto pronto per le nozze di Federica Pellegrini e Matteo Giunta? Al momento sulla questione non sono emersi dettagli o conferme, ma la Divina si è mostrata via social mentre cercava l’abito da sposa in un prestigioso atelier. “Alla ricerca…”, ha scritto la nuotatrice stuzzicando la curiosità dei fan, che non vedono l’ora di saperne di più sui suoi fiori d’arancio.

Federica Pellegrini

Federica Pellegrini: l’abito da sposa

Anche se per ora ha preferito tenere top secret la data delle nozze, Federica Pellegrini non ha perso l’occasione per stuzzicare la curiosità dei fan, che ha “portato con sé” durante una visita in un atelier in cui ha avuto modo di vedere alcuni preziosi abiti da sposa. Federica Pellegrini ha rivelato a Chi che le piacerebbe sposarsi in primavera alla presenza di tutti i suoi amici e parenti:

“Il mio sogno è celebrare il matrimonio in primavera e non ci sono proprio le condizioni per riuscirci, nel 2022”, ha dichiarato la nuotatrice, che probabilmente sposerà Giunta nel 2023. La Divina ha ricevuto la romantica proposta da parte del suo allenatore durante una romantica serata a Venezia e ha presto condiviso la gioiosa notizia con i suoi fan dei social.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG