Aida Yespica ha confessato che non vedrebbe suo figlio Aron da ben 2 anni e ha confessato quanto ciò la faccia disperare.

Aida Yespica è disperata perché, da oltre 2 anni, a causa di un visto scaduto non riuscirebbe a vedere suo figlio, Aron, rimasto a vivere negli Stati Uniti insieme al padre, Matteo Ferrari. La showgirl ha confessato a Diva e Donna: “Il vero problema è la burocrazia. Per quattro volte me l’hanno cancellato perché c’era la pandemia. L’ultima volta che ne ho fatto richiesta, mi hanno detto che devo aspettare”.

Aida Yespica: il figlio

Aida Yespica prova profonda nostalgia di suo figlio, che da oltre 2 anni (a causa della pandemia e della burocrazia) non riuscirebbe a vedere. La showgirl è molto legata a Aron, che però è rimasto a vivere con il padre Matteo Ferrari negli States. La showgirl ha confessato di videochiarlo ogni giorno ma ha anche affermato che, nonostante questo la aiuti, vorrebbe trascorrere più tempo con suo figlio. In tanti sono curiosi di sapere quando finalmente lei e Aron potranno rincontrarsi, ma al momento sulla questione tutto tace.

Oggi anche i rapporti tra la showgirl e il suo ex, Matteo Ferrari, sarebbero migliorati e i due avrebbero trovato un equilibrio per il bene del loro bambino.

