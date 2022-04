Fabrizio Corona ha replicato contro le recenti e pesanti accuse della sua ex moglie, la showgirl croata Nina Moric.

Nei giorni scorsi Nina Moric ha postato alcuni messaggi infuocati contro il suo ex marito, Fabrizio Corona, affermando che non si sarebbe preso cura di suo figlio, Carlos Maria, e che per lei “avrebbe meritato l’ergastolo”. Fabrizio Corona ha replicato alla showgirl proprio insieme al figlio Carlos, e ha dichiarato nelle sue stories via social:

“Cosa rispondiamo a tutte queste situazioni strane che tua madre in questo periodo sta realizzando?”, e ancora: “Questa persona evidentemente in questo momento non sta bene, ma se vuole noi in questo momento la possiamo aiutare a farsi curare”.

Nina Moric

Fabrizio Corona: la replica a Nina Moric

Fabrizio Corona ha utilizzato i suoi canali social per replicare contro l’ex moglie, Nina Moric, che nei giorni scorsi ha gettato pesanti accuse contro di lui. “Abbiamo bisogno di voi, so che chiedo troppo. Ma voglio soltanto la sua libertà a costo della mia morte… Fabrizio Corona non è mai stato un padre. Non lo sto condannando, ma mi dispiace perché non sarà mai in grado di accettare la felicità di Carlos. Fabrizio Corona si merita l’ergastolo. Non l’ho mai detto prima, ma è così”, ha dichiarato la showgirl attraverso i social.

La vicenda avrà ulteriori sviluppi? In tanti tra i fan sono impazienti di saperne di più e al momento sembra che Carlos Maria continui a restare insieme al padre.

