Matilde Gioli è più innamorata che mai e, attraverso i social, ha dedicato un messaggio spassionato a Alessandro Marcuzzi, l’insegnante di equitazione con cui fa coppia fissa da oltre un anno.

“È andata così. Mesi fa conobbi un ragazzo, un uomo. Notai subito le leggere occhiaie sotto i suoi occhi, pensai immediatamente che quegli occhi e quelle leggere occhiaie fossero la cosa più sexy e affascinante che avessi mai visto ma cercai di tenere a freno quel frastuono improvviso che sentivo nella pancia e nelle viscere. Mano a mano che il tempo passava altri maledetti dettagli di quel ragazzo, di quell’uomo tornarono ad agguantare la mia attenzione e il mio sguardo che diventava sempre più curioso e in qualche modo disturbato dal potere disarmante che quell’individuo esercitava a sua insaputa su di me. (…) Oggi sento di avere ricevuto un regalo nell’incontrare quel ragazzo, quell’uomo. Sento la forza della vita che mi scorre nel sistema vascolare come un fiume sotterraneo. Sento un’energia interiore che nutre le mie potenzialità, le risveglia, le fa crescere. Sento per questo ragazzo, quest’uomo un amore assoluto e non relativo, mi sento libera dalla paura e dalle illusioni ora che lui è con me. E niente volevo dirlo a gran voce. Ti amo Alessandro”, ha scritto l’attrice nel suo post via social che ha subito fatto il pieno di like.

Matilde Gioli: l’amore per Alessandro Marcucci

Matilde Gioli è innamorata follemente del suo fidanzato, Alessandro Marcucci, con cui condivide l’amore per l’equitazione. I due si sarebbero conosciuti casualmente a Roma quando, durante una pausa dal set, Matilde Gioli sarebbe andata alla ricerca di un maneggio dove poter finalmente andare a cavallo. Da allora tra i due è scoccata la scintilla e l’attrice ha confessato che non gli dispiacerebbe avere presto un figlio insieme al compagno.

