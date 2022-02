Tommaso Paradiso ha scritto un post sui social contro Eurovision e Olimpiadi e alcuni utenti lo hanno preso in giro.

Tommaso Paradiso ha scritto un post su Instagram elencando quelli che secondo lui sarebbero stati i cambiamenti nel modo di vivere degli italiani a causa della pandemia da Coronavirus. Il suo post ha scatenato l’ilarità del web e qualcuno tra gli utenti di Twitter ha preso in giro il cantante. “Italia pre pandemia: mare, sole, università, lavoro, studi, matematica, greco, latino, musei, storia, campagna, carne, pesce, telline, scogli, vento, cortili, vie, verdure, viaggiare, vacanze, strade, baciarsi, fare l’amore, l’amore, (…) uscire, sfondarsi, comprare, vendere, leggere, vino, concerti, accendini, fazzoletti, ubriacarsi, neve, farsi il crociato, farsi il c*lo, film, cinema, vivere, dormire, svegliarsi, morire. Italia in pandemia: curling, eurovision. Ripiamose”, ha scritto Paradiso nel suo messaggio condiviso nelle Instagram stories.

Tommaso Paradiso contro Eurovision e Olimpiadi

Sui social c’è chi ha ironizzato sull’ultimo messaggio condiviso da Tommaso Paradiso sui social sottolineando come l’elenco da lui scritto potrebbe essere nientemeno che il testo di una sua canzone. Un altro utente sui social invece ha scritto: “Dobbiamo ringraziare la pandemia per averci tolto dalle playlist Tommaso Paradiso?”. Il cantante replicherà alle prese in giro nei suoi confronti?

