Manuel Bortuzzo è stato costretto ad assentarsi al Grande Fratello Vip perché è risultato positivo al Coronavirus.

Attraverso i social Manuel Bortuzzo ha svelato di essere risultato positivo al Coronavirus. Per questo motivo il nuotatore ha dovuto assentarsi dall’ultima diretta del GF Vip. Fortunatamente le sue condizioni sarebbe buone e lui stesso ha affermato di essere sereno nell’esser risultato positivo ora e non a metà marzo, ossia quando potrà riabbracciare la fidanzata Lulù Selassié: “Sto bene, ma per un po’ sarò assente purtroppo”, ha scritto via social, e ancora: “Meglio ora che a metà marzo”.

Manuel Bortuzzo: il Covid e l’amore per Lulù

Manuel Bortuzzo è risultato positivo al Coronavirus e per questo, fino a quando non tornerà a essere negativo, non potrà prendere parte al GF Vip. Il nuotatore è follemente innamorato della principessa etiope Lulù Selassié, rimasta nella casa del reality show in attesa che esso finisca. Da casa Bortuzzo continua a fare il tifo per lei e non vede l’ora di poterla finalmente riabbracciare: “Lulù mi ha capito, in lei ho visto una ragazza che ha bisogno di tanto affetto, di tanto contatto. Le ripetevo “Mi dispiace” perché ero abituato a dare poco, ma non voleva dire che fossi segnato a vita: una volta che abbiamo fatto il passo in avanti, ho scoperto di essere io quello che non si stacca più“, ha dichiarato a Chi il nuotatore in merito al suo amore per la principessa.

