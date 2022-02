Secondo rumor diventati sempre più insistenti Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbero a un passo dal dirsi addio.

Secondo Dagospia la lunga unione tra Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbe a un passo dal naufragare e, dopo unperiodo di crisi, i due sarebbero solamente in attesa di formalizzare il loro divorzio. La questione al momento non ha ricevuto conferme da parte dei due diretti interessati anche se, in occasione del compleanno di Francesco Totti, in tanti avevano notato che – a differenza degli altri anni – Ilary non gli avesse dedicato alcun messaggio sui social. La showgirl – secondo indiscrezioni – non sarebbe stata presente neanche alla festa di compleanno dell’ex campione e tra i due sarebbe scoppiata una furibonda lite – goccia che ha fato traboccare il vaso – durante una gita ai Castelli Romani.

Ilary Blasi e Francesco Totti in crisi

Ilary Blasi e Francesco Totti formalizzeranno presto il loro addio? La coppia è senza dubbio una delle più longeve dello show business italiano: il colpo di fulmine è scoccato circa 20 anni fa, mentre nel 2005 la loro unione è stata coronata dalle nozze e dall’arrivo di tre figli. Al momento i due – che da tempo sono lontani dai social – non hanno confermato né smentito la notizia, che nel frattempo ha gettato nel panico i fan dei social. Dopo l’indiscrezione di Dagospia i due confermeranno le voci in circolazione?

