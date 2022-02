Francesco Facchinetti ha svelato ai fan di esser stato arrestato in Honduras mentre svolgeva il ruolo d’inviato all’Isola dei Famosi.

Francesco Facchinetti ha svelato per la prima volta di esser stato in Honduras mentre svolgeva il ruolo d’inviato per l’Isola dei Famosi condotto da Simona Ventura. Il figlio di Roby Facchinetti sarebbe stato scambiato per uno spietato malvivente della zona e le forze dell’ordine lo hanno condotto in carcere fino a quando non hanno avuto conferma che non si trattasse di lui.

“C’erano due gang la 18 e i Mucha M, che andavano in giro con le armi a rapinate, sparare e far fuori la gente. I 18 come segno di riconoscimento avevano un grosso 18 tatuato sul petto, io ho un 8 davvero grosso sul petto e mentre camminavo sulla spiaggia la Polizia mi ha visto il tatuaggio e hanno pensato fossi un killer di questa banda 18. Così mi hanno preso e mi hanno portato in commissariato. Poi dopo un po’ quelli de L’Isola dei Famosi sono dovuti venire a prendermi e hanno spiegato ai poliziotti che non ero un pericoloso criminale dell’Honduras, ma che ero l’inviato della trasmissione. Però è andata a finire bene e mi hanno liberato”, ha confessato il celebre produttore nelle sue stories via social.

Francesco Facchinetti è stato protagonista di una spiacevole disavventura mentre si trovava in Honduras nel 2006. La polizia lo ha condotto in carcere dopo averlo scambiato per un malvivente, ma fortunatamente è stato rilasciato dopo poche ore. Oggi il marito di Wilma Helena Faissol è risultato positivo al Coronavirus e, per questo, ha dovuto rinunciare a prendere parte all’ultima puntata de Il Cantante Mascherato. Attraverso i social ha deciso di chiacchierare con i fan, a cui ha raccontato l’inaspettato retroscena sulla sua vita privata.

