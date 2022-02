Chiara Ferragni ha replicato contro i detrattori che l’hanno accusata di essere una madre negligente per il suo ultimo viaggio a New York.

Chiara Ferragni è volata nella Grande Mela per assistere alla Fashion Week e sui social si è scatenata contro di lei una bufera: in tanti l’hanno infatti accusata di essere una madre negligente perché ha lasciato i suoi figli – Leone e Vittoria – da soli a Milano. In realtà i due piccoli erano insieme al padre, Fedez, e per questo Chiara Ferragni ha deciso di replicare personalmente alle critiche via social: “Una mamma che non dimentica di essere anche donna, moglie, lavoratrice, figlia, amica”, ha tuonato l’influencer nelle sue stories.

Chiara Ferragni: lo sfogo

Più volte Chiara Ferragni è stata accusata dagli haters di essere una madre “negligente” perché ha preferito dedicarsi al lavoro invece che stare insieme ai figli. Lei stessa ha replicato contro accuse di questo tipo sfogandosi via social: “Una mamma che lavora perché deve essere giudicata negligente? Una mamma che si sente bene con il proprio corpo perché si deve sentire in colpa?”, ha tuonato, e ancora:

“Come madre, imprenditrice e donna ho la fortuna di poter dedicare molto più tempo alla mia famiglia e ai miei bambini di quanto sia concesso alle donne che lavorano sotto un capo, ma non è comunque abbastanza per un certo tipo di giornalismo maschilista e tossico. Noi donne dobbiamo ancora una volta fare il doppio per essere apprezzate la metà!”. Il suo sfogo basterà a mettere a tacere le polemiche?

