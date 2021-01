Chiara Ferragni: “Abbiamo scelto il nome della bambina mesi fa. Mi piacerebbe avere tre figli”  

Nelle scorse ore, Chiara Ferragni ha risposto alle tante curiosità dei propri followers su Instagram. Argomento più gettonato? La gravidanza agli sgoccioli. L’influencer, infatti, diventerà mamma per la seconda volta di una bambina per la gioia di papà Federico (Fedez) e del piccolo Leone che, tra qualche mese, diventerà il fratello maggiore:

“Avevamo programmato questa seconda gravidanza e avremmo voluto fare prima questo passo, ma la situazione Covid mi ha spaventata all’inizio e abbiamo posticipato un po’. Mi sarebbe piaciuto far nascere anche lei a Los Angeles, per farle avere la doppia nazionalità, ma anche per avere più privacy e perché ho avuto una bellissima esperienza con il medico che mi ha fatto partorire nel 2018. Ora con il Covid e le restrizioni per i viaggi sarebbe stato troppo complicato. Amo i bambini e ho avuto due sorelle. Mi piacerebbe anche avere tre figli in futuro, vedremo”.

L’imprenditrice digitale ed il marito hanno già le idee chiare sulla piccolina che verrà alla luce il prossimo marzo:

“Abbiamo scelto il nome della bambina mesi fa. Questa seconda gravidanza la sto vivendo con più tranquillità. Mi sento più preparata mentalmente e fisicamente e ho meno ansia. Con Leo presi 15 chili, adesso sono a 8,5 alla trentesima settimana. Ogni gravidanza è differente, ed è importante non concentrarsi sul peso perché stiamo creando una vita umana”.

La Ferragni, inoltre, ha svelato, per la prima volta, i progetti della propria famiglia:

“A casa non c’è la camera per la bambina, ci trasferiremo. Potremmo farlo tra un paio d’anni. Per adesso Leo ha la sua camera, e la bambina dormirà nella nostra o in quella della tata, ovviamente nella sua culla. In questa casa non c’è un’altra camera per lei”.