Giulia De Lellis: “A Sanremo con Chiara Ferragni. Così nasce il Festival più social di sempre”  

E’ un periodo d’oro, sotto ogni punto di vista, per Giulia De Lellis. L’influencer, scoperta da Maria De Filippi ad ‘Uomini e Donne’ (per via della sua storia con Andrea Damante), affermatasi sui social dopo la partecipazione al ‘Grande Fratello Vip’, intervistata da ‘Vanity Fair’, ha confermato di essere molto felice.

La scrittrice da 100mila copie vendute (con la sua prima autobiografia, dal titolo ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!’), in queste settimane, sta riscuotendo un grande successo, sul web, grazie a ‘Giorti’ assieme ad un’altra beniamina del programma pomeridiano di Canale 5, Gemma Galgani:

“Direi 8. Non mi aiuta il periodo storico come per tutti, ma, di base, cerco di esse sempre positiva, serena e, quindi, felice. Credo che dipenda tutto da noi stessi ogni giorno. Infatti, ogni mattina provo a impegnarmi in questo senso con tutta me stessa”

Dopo il tira e molla con il deejay veronese, l’ex corteggiatrice ha ritrovato il sorriso accanto al nuovo fidanzato Carlo Gussalli Beretta. La De Lellis ha sempre cercato di non alimentare i falsi gossip attorno alla propria vita privata:

“Non mi fanno arrabbiare le fake news. Metto sempre in chiaro qualcosa se vedo che non mi torna, ma non ne ricordo una in particolare. Perché offendermi se la notizia non è reale?”

Tra i sogni professionali di Giulia De Lellis, anche quello di calcare il palco del Festival di Sanremo con una ‘bionda’ d’eccezione:

“Chiara Ferragni senza dubbio. Così nasce il Sanremo più social di sempre”