Grande Fratello Vip 5: Alda D’Eusanio (ed il pappagallo Giorgio) new entry in casa?  

Nelle scorse ore, il sempre ben informato ‘Dagospia’ ha lanciato una bomba che riguarda il ‘Grande Fratello Vip 5’. Il reality di Canale 5, a partire dalla prossima settimana, tornerà anche al venerdì sera per contrastare il ritorno, su Rai1, de ‘Il Cantante Mascherato’ di Milly Carlucci. Il sito, diretto da Roberto d’Agostino, ha svelato che, la prossima settimana, farà il suo ingresso nella casa, Alda d’Eusanio.

La giornalista, però, potrebbe entrare nel loft di Cinecittà assieme all’inseparabile pappagallo, Giorgio.

L'ULTIMA CONCORRENTE CHE FARA' IL SUO INGRESSO, VENERDI', ALDA D'EUSANIO. MA C'E' UN PROBLEMA… https://t.co/Yvpeo7w7a0 pic.twitter.com/d99VTd0vps — Dagospia (@_DAGOSPIA_) January 21, 2021

“FLASH! – L’ULTIMA CONCORRENTE CHE FARA’ IL SUO INGRESSO, VENERDI’ PROSSIMO, IN QUELLA GABBIA DI “CELEBRO-LESI” CHE E’ DIVENTATO IL “GRANDE FRATELLO VIP” E’ LA PEPERINA ALDA D’EUSANIO. MA C’E’ UN PROBLEMA: LEI NON VIVE SENZA IL SUO PAPPAGALLO E LO VUOLE PORTARE IN TRASMISSIONE (FINALMENTE FAREBBE IL SUO INGRESSO AL GFVIP UN ESSERE SANO DI MENTE)”.

Nelle scorse ore, i concorrenti, ancora sotto choc per il prolungamento del programma fino a fine febbraio, hanno chiesto alla produzione di prendersi cura di un animaletto domestico che potrebbe avere le sembianze di un pesciolino rosso o di un cricetino. Sarà accolta la loro richiesta da parte del gruppo autorale del ‘Grande Fratello Vip 5’?

Alda D’Eusanio, spesso ospite di trasmissioni come ‘Live non è la d’Urso’ e ‘Storie italiane’, ha ricoperto ben due volte il ruolo di opinionista de ‘L’Isola dei Famosi’. L’ultima partecipazione (nell’ultima edizione condotta da Alessia Marcuzzi), in questa veste, risale al 2019, quando affiancò Alba Parietti, in studio, per commentare le vicende dei naufraghi.