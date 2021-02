Wilma Helena Faissol: chi è la moglie di Francesco Facchinetti  

Wilma Helena Faissol è la moglie di Francesco Facchinetti. Da qualche anno è entrata nella vita del cantante. La coppia ha anche dei figli. Conosciamola meglio.

Nata a Rio De Janeiro, in Brasile, il 2 febbraio 1982 sotto il segno dell’Acquario, Wilma è cresciuta in Svizzera. In terra elvetica ha frequentato il college a Lugano. Figlia di uno scienziato, ha conseguito una laurea come dentista e successivamente un master in chirurgia ortopedica facciale.

Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol si sono conosciuti per caso a Marrakech, in Marocco e da allora non si sono più lasciati. La ragazza ha abbandonato gli Stati Uniti dove lavorava per trasferirsi in Italia e stare con il suo amore. L’ex cantante e la brasiliana si sono sposati nel 2014 a Mariano Comense in provincia di Como. La coppia ha celebrato a una festa a tal proposito nel luglio 2020.

Insieme hanno avuto due figli. Leone è nato lo stesso anno del matrimonio, mentre la secondogenita Lavinia nel 2016. Nel 2009 invece Wilma aveva avuto Charlotte per via di un’altra relazione nel 2009. Non sappiamo chi sia stato il suo ex compagno e quanto sia durata la precedente love story.

Alta 1.78 metri con un peso di 55 kg, Wilma ha lavorato in un ospedale per sei anni. L’esperienza l’ha segnata particolarmente, in quanto la donna ha raccontato che le sono morti dei bambini tra le braccia. Successivamente, è andata a lavorare presso l’ufficio marketing e comunicazione della stilista Vera Wang. Attualmente è una mamma e moglie a tempo pieno e posta sul suo profilo Instagram molti momenti riguardanti la sua vita familiare. Lo scorso agosto sono sbarcati su Real Time con The Facchinettiis, a metà tra la sitcom e il docu-reality.

Foto: account Instagram Wilma Helena Faissol