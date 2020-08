Francesco Facchinetti: "Ho sposato mia moglie Wilma per la seconda volta" (foto)

Di Sebastiano Cascone lunedì 31 agosto 2020

La sorpresa di Francesco Facchinetti alla moglie Wilma a sei anni dal matrimonio

Nelle scorse ore, Francesco Facchinetti, sul proprio account Instagram, per lanciare il nuovo appuntamento domenicale con 'The Facchinettiis', in prima serata, su Real Time, ha fatto un importante annuncio: "Ho deciso di sposare mia moglie per la seconda volta. Sì, mi sono svegliato e in 48 ore ho organizzato tutto. È andato tutto bene tranne l’orlo del mio vestito e le mie scarpe...che tamarro!".

In realtà, il conduttore e Wilma Helena Faissol sono sposati dall'11 dicembre 2014 con rito civile. La coppia non è riuscita ad organizzare una cerimonia con i fiocchi. Il figlio di Roby dei Pooh, quindi, a distanza di anni, ha deciso di correre ai ripari realizzando la più intima delle feste:

"Io e il Fakko ci siamo sposati in comune nel 2014 e dovevamo fare la festa nell'estate 2015, ma sono rimasta incinta della Liv. Quando finalmente ci siamo organizzati per farla in primavera quest’anno... è arrivato il Coronavirus. Quindi @frafacchinetti ha deciso di fare una mini-festa solo per noi a Luglio"

E' lo stesso Facchinetti, stamattina, a spiegare i motivi di questa scelta: "Voglio che la mia vita sia ogni giorno straordinaria! In tanti mi hanno chiesto perché abbiamo festeggiato il nostro matrimonio senza parenti, amici stretti, etc etc.

I motivi sono 3:

- COVID

- volevo condividere questo momento in un modo speciale con mia moglie e i miei figli

- così avrò un motivo per risposare di nuovo mia moglie facendo una festa, quando ci sarà la possibilità, con tanti invitati

Volete venire anche voi?".