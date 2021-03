Nicolò Zaniolo è impaziente del fatto che si ritorni a parlare di lui ma probabilmente in maniera esclusiva sulle testate sportive.

Mentre si attende il nulla osta decisivo per vederlo nuovamente in campo e della conferma della visita in Austria dal professore che ha dovuto effettuare l’operazione, il golden boy dei capitolini è ancora una volta sulle cronache rosa per i suoi flirt. In un primo momento sarà tra le fila della Primavera per poi giocare con la prima squadra

Nicolò Zaniolo infatti ha una sfilza di motivi per essere presente sulle testate di gossip: l’ex fidanzata Sara Scaperrotta dovrebbe dare alla luce per il mese di luglio Tommaso, loro figlio. Il calciatore, che comunque riconoscerà il bambino, da alcune settimane sta vivendo una storia d’amore con l’influencer Chiara Nasti, nota come “Nastilove” . Addirittura la ragazza per lui ha lasciato la sua città Napoli e in un secondo momento si è trasferita a casa del ragazzo. I due quindi non stanno facendo nulla per nascondere la loro relazione, ingolosendo i paparazzi.

Secondo Zaniolo e la signora Francesca, sua madre, anche in maniera eccessiva. Secondo quanto riporta il quotidiano romano Il Tempo, nei giorni scorsi i due hanno presentato un esposto ai carabinieri. Lo hanno fatto allo scopo di evidenziare l’invadenza da parte dei fotografi.

Il giovane e la sua famiglia li hanno trovati appostati sotto casa, al supermercato e in centro quando, qualche giorno fa, con l’autista al seguito, si sono recati a fare shopping di lusso a via Condotti. In quell’occasione, mamma Francesca si era limitata a lamentarsi sui social, senza particolari scossoni.

Questa volta, in realtà, ha fatto con il figlio un’azione in maniera ufficiale in quanto Nicolò vorrebbe pensare solo al calcio. Arrivare ai Campionati europei costituisce un’ardua impresa. Lo ha compreso chiaramente anche dopo le parole del commissario tecnico degli azzurri Roberto Mancini, ma vuole tuttavia tornare al meglio per provarci e soprattutto dare una mano alla Roma. La sua squadra è in palese difficoltà con le grandi squadre e vittoriosa con le piccole.

Foto: account Instagram Nicolò Zaniolo