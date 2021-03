Simona Ventura guarita dal Covid-19

Simona Ventura, con un lungo video su Instagram, ha annunciato, ai propri followers, di essere guarita dal Covid-19. Per colpa del Coronavirus, la conduttrice non ha potuto affiancare Amadeus e Fiorello durante la finale del Festival di Sanremo 2021 lo scorso 6 marzo.

Uscire da una cosa del genere è un sollievo. Questo periodo è stato formativo e profondo, tra la paura che le cose potesse peggiorare e la speranza di poterci negativizzare al più presto. È stato un periodo che non dimenticherò mai, che non dimenticheremo mai.

La presentatrice, infine, è tornata sullo scontro, di ieri sera, a ‘Cartabianca’ con Matteo Bassetti, virologo e direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova:

Per me sarebbe stato troppo facile entrare nello stesso terreno di scontro di queste provocazioni e rispondere a tono. Voi sapete che a me le cose facili non piacciono, cerco sempre la strada più difficile. Quindi credo che la strada del silenzio sia quella giusta. Voglio dirvi che io sarò sempre dalla parte dei medici e del personale sanitario che ogni giorno stanno in corsia per cercare di salvare vite umane, grazie, siete i nostri angeli.

La Ventura, mercoledì 31 marzo 2021, tornerà in tv, in prima serata, su Rai2, con un nuovo programma, che porta per titolo, Game of Games.