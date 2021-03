Gossip: tutte le notizie del 24 marzo 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi mercoledì 24 marzo 2021

Ginevra Lambruschi e il calciatore Mirko Antonucci sono diventati genitori della piccola Sophie.

Ad un mese dalla scelta ad ‘Uomini e donne‘, c’è già aria di crisi tra Sophie Codegoni e la sua scelta Matteo Ranieri. E’ l’influencer Amedeo Venza, su Instagram, a confermare l’allontanamento della coppia:

Mi dispiace doverlo dire io. Ma la frequentazione o l’inizio della storia tra Sophie e Matteo pare non abbia

dato i frutti desiderati. Oltre alla distanza, complice anche il periodo di lockdown. Non ha permesso infatti ai due ragazzi di viversi in maniera spensierata e autentica. Condivido il silenzio stampa di Matteo ma non condivido quello di Sophie. Essendo stata lei protagonista numero uno della storia. Matteo è sempre apparso riservato e distaccato. Sophie è apparsa da subito più avvezza e a suo agio davanti ai video e ai selfie. Con balletti ammiccanti e foto mozzafiato. Doveva quindi usare Instagram anche per questo. Avvisare i numerosi fan che l’hanno sostenuta sia personalmente che come coppia. Proprio per rispetto di chi oggi le permette di vivere il successo in piena regola.