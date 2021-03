Gossip: tutte le notizie del 23 marzo 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi martedì 23 marzo 2021

Andrea Denver, concorrente della quarta edizione del ‘Grande Fratello Vip’, rispondendo alle tante domande dei propri followers su Instagram, ha rivelato di essere tornato single dopo la rottura con la fidanzata Anna Wolf:

Non stiamo più insieme dalla scorsa estate. Ma, sapete? È comunque una persona importante nella mia vita, e siamo rimasti in buoni rapporti, che è quello che conta.

Nelle scorse ore, sul web, si sono diffuse le voci di una presunta lite tra Stefania Orlando ed il marito Simone Gianlorenzi. Il musicista, sui social, ha smentito categoricamente il fatto che, dopo il litigio, la moglie abbia deciso di lasciare il tetto coniugale:

Vorrei rassicurarvi sul fatto che la Queen non è mai scappata di casa, non abbiamo mai litigato, stiamo insieme e in questo esatto momento stiamo lavorando al brano che, spero, rallegrerà e alleggerirà la vostra estate! Are you ready?