Fedez in lacrime per la figlia Vittoria (video)

Fedez, oggi, martedì 23 marzo 2021, è diventato papà, per la seconda volta, della piccola Vittoria. Chiara Ferragni, nelle ore successive al parto, ha pubblicato un video del marito, visibilmente commosso, con in braccio Baby V.

Ferragni: “Così piango anche io amore”

Nelle scorse ore, il giovane cantautore, secondo al ‘Festival di Sanremo 2021’ con la canzone ‘Chiamami per nome’ in coppia con Francesca Michielin, ha ringraziato, su Twitter, tutti quelli che hanno rivolto a lui e alla moglie, un dolce pensiero, per questo lieto evento:

Vi leggo con grande gioia amici del Twitter, grazie per tutto l’affetto!

Un abbraccio immenso da mamma, papà, Lello e Vitto #ferragnez 💖🎀 pic.twitter.com/J1dbRmTJdR — Fedez (@Fedez) March 23, 2021

Il primo scatto della figlia, su Instagram, invece, in poche ore, ha toccato quasi quota 3 milioni di like. Non sono mancati gli auguri di amici, familiari, colleghi: da nonna Marina Di Guardo (“Amore stupendo! Benvenuta”) a passando per Emma Marrone (” Auguri con tutto il cuore”) all’ultima vincitrice di ‘Amici’, Gaia (“Congratulazioni ragazzi”) fino al trionfatore del ‘Grande Fratello Vip 5’ ed ora opinionista de ‘L’Isola dei Famosi 15’, Tommaso Zorzi (“Congratulazioni”).

Nel giro di poco tempo, l’hashtag Ferragnez e Vittoria sono entrate prepotentemente in tendenza su Twitter, occupando i due gradini più alti del podio. Un vero record che attesta, ancora una volta, l’attenzione e l’affetto dei fan nei confronti del rapper e dell’imprenditrice digitale.