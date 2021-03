Gossip: tutte le notizie del 22 marzo 2021  

Tutte le principali notizie di gossip di oggi lunedì 22 marzo 2021

Dayane Mello, ospite di ‘Live non è la d’Urso’, ha raccontato, per la prima volta, come sono i rapporti oggi con l’amica speciale Rosalinda Cannavò dopo il ‘Grande Fratello Vip 5’:

Ho visto fin da subito una brava ragazza però io ho fatto capire a lei subito che per me quello era un lavoro e non la vita reale. In cinque mesi e mezzo ha avuto troppi alti e bassi. Non era più stimolante essere vicino a lei. Rosalinda ha cercato di sfruttare la situazione. Adesso ci sentiamo su WhatsApp e parliamo. Le voglio bene, ci vedremo e ci incontreremo ma ora non è il momento.

dayane falando sobre rosalinda DAYMELLO SEI VERA pic.twitter.com/UBvKb5O1YZ — Ingrid ∞ 🌋 (@onlyingrid_) March 21, 2021

Pierpaolo Pretelli apprezza la suocera Fariba Tehrani

Pierpaolo Pretelli, innamorato pazzo di Giulia Salemi, ha commentato, nel salotto domenicale di Barbara d’Urso, la suocera Fariba Tehrani, aspirante naufraga dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi 15:

Ci arrivano tutti i video di quello che combina. Fariba è molto simpatica.

L’ex velino di ‘Striscia La Notizia’ ha promesso le presentazioni in famiglia:

Faremo prestissimo una videochiamata.

La sorella di Vera Gemma approva il fidanzato Jeda: il gossip

Giuliana Gemma, sorella di Vera de ‘L’Isola dei Famosi 15’, ha ammesso di apprezzare il cognato Jeda, più giovane di 28 anni. Il ragazzo si è trasferito a Roma per stare accanto al figlio di lei, Maximus Giuliano: