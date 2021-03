Gossip: tutte le notizie del 21 marzo 2021  

Tutte le principali notizie di gossip di oggi domenica 21 marzo 2021

Iva Zanicchi, intervistata dall’agenzia di stampa Adnkronos, ha rivelato, per la prima volta, il trattamento che potrebbe riservare a Daniela Martini se, a L’Isola dei Famosi 2021, dovesse proseguire la personale battaglia sulla necessità di vaccinarsi per sconfiggere il Covid-19:

Se Daniela Martani dovessi dire una sola frase negazionista o no vax a L’Isola dei Famosi se la vedrebbe con me che ho vissuto il Covid sulla mia pelle e ho perso un fratello dall’oggi al domani. Se questa signora dovesse dire qualcosa contro i vaccini o dovesse mandare messaggi che non si devono dare di fronte a milioni di spettatori sarei la prima a riprenderla. Verrebbe ripresa e messa a tacere. Se lei osa dire qualcosa se la vedrà con me.