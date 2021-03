Gossip: tutte le notizie del 20 marzo 2021  

Tutte le principali notizie di gossip di oggi sabato 20 marzo 2021

Jessica Mazzoli, ex fidanzata di Morgan e mamma della piccola Lara, ha scritto una lunga lettera, su Instagram, indirizzata al cantautore in occasione della festa del papà:

Grazie per non esserci stato quando sono nata. Grazie per non esserci stato quando ho mosso i primi passi. Grazie per non esserci stato quando ho pronunciato la prima parola. Grazie per non esserci stato quando non stavo bene, grazie per non esserci stato a nessun compleanno, grazie per non esserci stato a Natale. Grazie per quando i miei compagni di scuola fanno la letterina per la festa del….parola che io non ho mai avuto l’occasione di pronunciare. Io la faccio imbarazzata e la porto a mio nonno, sempre e comunque presente. Comunque ti dico grazie perché nonostante esisto, vivo. Mi muovo e sono felice.