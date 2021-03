Gossip: tutte le notizie del 19 marzo 2021  

Tutte le notizie di gossip di oggi venerdì 19 marzo 2021

Ida Platano, ex protagonista del trono over di ‘Uomini e Donne’, al magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, ha confessato di essere rimasta particolarmente colpita da Gero Natale e Luca Cenerelli, tra le entry più apprezzate nel parterre maschile. La dama, per la prima volta, ha delineato l’identikit del proprio uomo ideale:

Per me sono fondamentali rispetto, lealtà, sincerità. Dovrebbe riuscire a farmi sentire unica e mai inferiore. Inoltre dovrebbe farmi ridere tantissimo, perché ho tanto bisogno di sorrisi e leggerezza. Mentre quello che non dovrebbe essere è menefreghista, avere scarsa considerazione di me e sottovalutarmi.

Nicola Vivarelli e Gemma Galgani si sono rivisti? Il gossip

Nicola Vivarelli, l’ex Sirius di ‘Uomini e Donne’, è tornato in trasmissione, per concedersi una seconda possibilità dopo la fine della relazione con Gemma Galgani. Il giovane cavaliere, alla rivista ufficiale, ha svelato il proprio stato d’animo del rientro in studio:

Tra Gemma e me é rimasto un bel rapporto di stima e affetto; durante la mia assenza ci siamo sentiti per le festività e per informarci su come stavamo. Rivederla é stato senza dubbio molto piacevole, e il mio augurio per entrambi é di trovare il compagno/a che ci renda finalmente sereni.

Ciavy e Valeria Liebrati di Temptation Island si sposano

Valeria Liberati e Ciavy, una delle coppie più amate e criticate delle ultime edizioni di ‘Temtpation Island’, convolerà a giuste nozze. L’annuncio ufficiale di Andrea Maliokapis è arrivato, poche ore fa, sui propri social: