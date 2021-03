Gossip: tutte le notizie del 18 marzo 2021  

Tutte le notizie di gossip di oggi giovedì 18 marzo 2021

Pierpaolo Pretelli, secondo classificato al ‘Grande Fratello Vip 5’, intervistato da ‘SuperGuidatv’, ha confermato di aver detto di no alla prossima edizione di ‘Supervivientes’, la versione iberica de ‘L’Isola dei Famosi’:

Ho rifiutato di partecipazione a Superviventes, L’Isola dei famosi in versione spagnola. Non mi sembrava il caso di lasciare mio figlio ancora per tanto tempo da solo. Ammetto però che l’Isola dei Famosi è un’esperienza che mi solletica.