Gossip: tutte le notizie del 17 marzo 2021  

Tutte le principali notizie di gossip di oggi mercoledì 17 marzo 2021

Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, opinionisti di punta dell’Isola dei Famosi 2021, nelle scorse ore, ospiti di ‘Casa Chi’, hanno analizzato, in maniera dettagliata, il percorso di Paul Gascoigne a poche ore dall’inizio del programma:

Zanicchi: “È vero che ha una certa età ma un uomo a 50 anni deve essere ancora aitante, bello. Lui mi sembra, non lo so, forse non era a suo agio nella prima puntata. Era un po’ sfatto (ride, ndr). Non era proprio tonico tonico”

Zorzi: “Paul mi fa ridere, è uno sketch vivente. Ho letto delle sue gesta, deve essere un buon compagno di bagordi”.

Elisabetta Gregoraci rimprovera Stefania Orlando su Instagram: il gossip

Elisabetta Gregoraci, durante una diretta su Instagram, con Stefania Orlando ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti dell’ex compagna d’avventura. L’ex moglie di Flavio Briatore non sembra aver gradito una frase pronunciata dalla finalista del ‘Grande Fratello Vip 5’ durante la loro permanenza nella casa di Cinecittà:

Tu mi hai fatto arrabbiare una volta. Ecco, adesso lo dico in diretta. Perché passa un aereo per me, che sono stati tanto carini, e tu: “Ma che aereo astruso. Ma perché non glieli mandate su Instagram?”. Ma come, Stefi? Tu sei amica mia. Ma puoi dire sta roba? Cioè, ma no! Ma dico, invece di essere felice per me che arrivava l’aereo…

I rapporti inesistenti tra Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando

Dopo la finale del reality di Canale 5, i rapporti tra Stefania Orlando, Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta si sono interrotti bruscamente. L’influencer ha eliminato il follow alla Ruta.

Ruta: “C’è da dire che io e Tommaso rappresentiamo due mondi completamente diversi. Lui può fare quello che vuole. Io per ora non l’ho rimosso dai miei contatti ma anche a me non interessa molto seguirlo. Anzi, anche io dovrò fare pulizia perché mi hanno detto che seguo troppe persone” (Superguidatv)

Orlando: “Non ci siamo sentite. Sono passate solo due settimane, probabilmente ci vuole anche un periodo di detox da tutto quello che è successo. […] Una telefonata si può fare da parte di entrambe. Evidentemente, nessuna delle due ha ancora sentito l’esigenza di farla. Non ho nulla contro di lei. Ci sono state delle cose che ho letto che posso non avere condiviso, ma questo non significa che vanificheranno il rapporto che abbiamo avuto. Ci risentiremo sicuramente, magari in un momento in cui saremo più serene e predisposte a risentirci” (Fanpage)