Gossip: tutte le notizie del 16 marzo 2021  

Tutte le principali notizie di gossip di oggi martedì 16 marzo 2021

Rosalinda Cannavò, ex Adua Del Vesco, ha deciso di congedarsi temporaneamente dai fan, sui social, per risolvere alcune vicende personali che, in questi giorni, la stanno mettendo a dura prova, creandole uno stress psicologico non indifferente. Ecco le sue parole:

Scusate se oggi non sono stata molto presente, ma per una serie di circostanze non sono al massimo dell’umore. In quanto voglio regalarvi solo contenuti positivi, ho preferito allontanarmi dai social per ritornarci quando sarò più serena.

Soleil Sorgè contro il salvavita Marco Maddaloni

Soleil Sorgè, ospite di ‘Mattino 5’, ha commentato, per la prima volta, lo sbarco di Marco Maddaloni a Parasite Island come salvavita di Fariba Tehrani e Ubaldo Lanza:

Maddaloni è proprio perfetto per quell’isola, perché nonostante lui abbia vinto era l’unico che non cucinava, non pescava, non ha mai montato una capanna, non ha mai vinto una prova, non ha mai fatto nulla. Non necessariamente serve il braccio, la forza, per superare l’isola, si può fare anche strategicamente, come ha dimostrato lui.

I primi gossip sull’Isola dei Famosi 2021

Ilary Blasi, ad inizio puntata, ha salutato l’ultima conduttrice dell’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi che, su Twitter, ha ricambiato l’affettuoso gesto:

Un bacio grande anche a te❤️

Daje tutta Ilary!!!! #isoladeifamosi

pic.twitter.com/l7dYoTzsGK — Alessia Marcuzzi (@lapinella) March 15, 2021

Giulia Salemi, ieri sera, non era seduta, in studio, nel parterre dei familiari dei naufraghi. Scelta giustificata e condivisa?

Roberto Ciufoli infortunato alla spalla dopo la prima prova immunità. Proseguirà la gara?