Gossip: tutte le notizie del 15 marzo 2021  

Tutte le principali notizie di gossip di oggi 15 marzo 2021 a poche ore dall’inizio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi

Angela Melillo, vincitrice della prima storica edizione de ‘La Talpa’, è pronta a buttarsi a capofitto in questa nuova esperienza televisiva in qualità di naufraga de ‘L’Isola dei Famosi 2021’ come raccontato al settimanale ‘Nuovo’:

La pandemia sarà un’enorme preoccupazione per me e sarò in pensiero per la mia famiglia. Ho lasciato detto di avvertirmi per qualsiasi problema, perché vorrò esserci.

L’obiettivo di Vera Gemma all’Isola dei Famosi 2021

Vera Gemma, che, lo scorso anno, ha intrapreso l’avventura di ‘Pechino Express’ con Asia Argento (formando la coppia de Le figlie di…’, è desiderosa di calarsi nei panni di concorrente dell’Isola dei Famosi per abbattere i tanti pregiudizi nei suoi confronti come rivelato a Di Più Tv:

Voglio dimostrare che non sono una figlia di papà viziata. Ho molto da dare, ho una storia.

Patrizia De Blanck delusa da Barbara d’Urso e Stefania Orlando: il gossip

Patrizia De Blanck, reduce dal ‘Grande Fratello Vip 5’, ha confessato, al magazine ‘Vero’ la propria delusione verso due donne dello spettacolo, Barbara d’Urso e Stefania Orlando, per differenti motivi.

Ammetto di esserci rimasta male perché Stefania faceva l’amica con me. Per simili sciocchezze io perdono sempre.

La Contessa ha qualcosa da ridire anche nei confronti della padrona di casa di ‘Pomeriggio 5’, ‘Domenica Live’ e ‘Live non è la d’Urso’: