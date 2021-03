Gossip: tutte le notizie del 14 marzo 2021  

Tutte le notizie di gossip di oggi domenica 14 marzo 2021

Maria Teresa Ruta, protagonista di una lunga intervista radiofonica a ‘Non succederà più’, il programma condotto da Giada Di Miceli sulle frequenze di Radio Radio, ha risposto a Tommaso Zorzi che l’ha inserita nel gruppo delle false dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip 5’:

Bisogna anche ricordarsi che Tommaso è un ragazzo ironico. Ha il modo di essere un po’ pungente. Forse l’ho sgridato di non avermi parlato quando mi ha nominato, di non essere venuto a dirmelo e forse li ci è rimasto male. Non potevo dirglielo subito perché sono uscita, l’ho detto poi quando sono tornata a casa. Penso che siano anche cose dettate dal momento. Io sono sicura che se dovessimo vederci domani mattina per un lavoro ci guarderemmo negli occhi e ci diremmo: ‘ma ci siamo capiti o non ci siamo capiti?‘ Non lo pensa assolutamente che sono falsa. No no è il suo modo molto ironico di decifrarmi ma è impossibile che lui pensi che sono falsa. Ogni cosa che ho detto l’ho sempre detta prima a lui.