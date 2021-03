L’Isola dei Famosi 15, Giovanna Abate: “Akash Kumar? Ci sentiamo ancora” (video)

Giovanna Abate, ospite dell’ultimo appuntamento di ‘Casa Chi’, ha confermato la frequentazione con Akash Kumar, ultimo eliminato de ‘L’Isola dei Famosi 15’. L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, ha raccontato, per la prima volta, come è nato il flirt con il modello:

Ho conosciuto Akash a dicembre e abbiamo trascorso le vacanze di Natale insieme, anche io so che viene da una delusione d’amore e so che ha delle cose da risolvere con se stesso causate da questa rottura che fa male. Ci siamo stretti fin da subito e c’è un legame speciale tra noi. Akash è una persona particolare, ma ha un animo buono e questo ha fatto subito leva su di me e mi ha fatto andare oltre i suoi grandi e bei occhioni ed è cominciata una frequentazione, che non è ancora amore, ma una bellissima conoscenza. Ci sentiamo ancora.

Altre donne nella vita dell’ex naufrago de L’Isola dei Famosi 15?

L’ex protagonista del programma di Maria De Filippi è fortemente convinta che l’ormai ex naufrago (di ritorno in Italia dopo essere stato ‘punito’ dal televoto e aver rifiutato la seconda chance a Parasite Island) non abbia mostrata la parte più bella del suo carattere:

Io sto a Roma, Akash a Milano, é stata una frequentazione che è partita a bomba, però non ci siamo potuti vedere molto: ci siamo visti a Capodanno e poi ci siamo sempre sentiti. Io conoscevo un Akash che un giorno mi portava una realtà e poi era un’altra. Però erano tutte cose che facevano parte di una conoscenza e anzi vederlo all’Isola mi sarebbe servito ancora di più per conoscerlo. Vi svelo un segreto: la prima volta che ci siamo visti, ci siamo scambiati i numeri e l’ho salvato come “Spocchiosetto“, quindi anche io ho notato questa cosa, ma è chiaro che se gli ho lasciato il numero non l’ho visto solo come un ragazzo spocchioso. Lui si è fatto strada nel mio cuore in modo positivo e mi sento legata a lui. So anche che nemmeno lui avrebbe fatto chiunque nella sua vita e quindi scoprire queste cose mi dà molto fastidio.

Il ritorno in Italia di Akash Kumar

Nonostante i pettegolezzi sulla presenza di altre donne nella vita di Akash, Giovanna non vede l’ora di riabbracciare il compagno: