L’Isola dei Famosi 15, Jeda: “Vera Gemma? E’ la persona più speciale che ho in questo momento” (video)

Jeda, fidanzato di Vera Gemma, intervistato da ‘Casa Chi’, ha rivelato come è nata la storia d’amore con una delle più apprezzate naufraghe de ‘L’Isola dei Famosi 15’. Il rapper, più giovane di 22 anni, ha scritto, per primo, all’attrice, su Instagram:

Vera Gemma ho dovuto conquistarla parlando ore ed ore in videochiamata, l’ho contattata per prima io, su Instagram. Mi sono molto affezionato a lei ed è la persona più speciale che ho in questo momento. Ho capito fin da subito che non era una delle tante. Stare con una donna più grande è un’esperienza di vita e mi affascina, come mi affascinano i suoi vecchi lavori da domatrice e stripper, sono orgoglioso di lei.