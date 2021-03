Gossip: tutte le notizie del 25 marzo 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi giovedì 25 marzo 2021

Valeria Marini, intervistata dal settimanale ‘Oggi’, ha rivelato, per la prima volta, il dramma della mamma, Gianna Orrù, truffata da un uomo che le ha sottratto 335 mila euro:

L’ho messa in guardia. Ma era tardi. Se l’è presa con me, non mi ha creduta… ho assunto un investigatore privato per dimostrare a mia madre quello che accadeva. Se l’è presa a morte, non mi ha parlato per mesi. Mia madre è stata malissimo e ancora non ne è fuori. Ha un’ansia devastante, l’idea di essere stata messa in scacco da un uomo che aveva ottenuto la sua fiducia la tormenta: non si dà pace.