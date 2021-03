Gossip: tutte le notizie del 26 marzo 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi venerdì 26 marzo 2021

Sophie Codegoni conferma la rottura definitiva con Matteo Ranieri, sua scelta ad ‘Uomini e Donne’. L’influencer, sui social, ha spiegato, dopo giorni di silenzio, i motivi dell’addio definitivo a poche settimane dall’uscita dalla trasmissione:

Non è andata. So che volete che vi racconti un episodio, quello che non è andato, ma non posso veramente. Sono una molte cose. Non ci siamo trovati, non ci siamo proprio trovati. Non gli è piaciuto il mio mondo. Mi è stato detto da lui che sono pesante, mi è stato detto che metto un po’ sotto giudizio e io lo ammetto, però…

Akash Kumar replica a Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi, ieri sera, durante il suo ‘Spazio Z’, all’interno de ‘L’Isola dei Famosi 15’, ha criticato aspramente il comportamento di Akash Kumar che, dopo l’eliminazione, non è voluto restare su Parasite Island per onorare una seconda chance:

Z come Zebedei. Gli zebedei che ha rotto Akash nella puntata scorsa in Honduras e anche in Italia, per citarti Ilary ‘prendi il tuo sacchetto e torna in Italia’. Te ne sei uscito con ‘La mia Isola l’ho già vinta‘, ma di certo l’Isola non la vinci dopo una settimana e non accettando di rimanere su Playa Parasita, anche se devi convivere con Fariba e Ubaldo.

Non è mancata la replica piccata del modello su Instagram:

Ieri sera messaggiavamo e adesso mi attacchi ancora? Tommaso Zorzi mamma mia trash… .

Ex protagonista di Temtpation Island chiama la figlia Vittoria come Chiara Ferragni: il gossip

Martina Sebastiani, ex protagonista di ‘Temptation Island, nelle scorse ore, è stata oggetto di una polemica su Instagram, perché ha annunciato, ai followers, di voler chiamare la figlia Vittoria come Chiara Ferragni: