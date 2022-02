Pamela Prati ha svelato di aver fatto causa alla conduttrice Barbara D’Urso per via del caso Mark Caltagirone.

Ospite al programma tv Belve, Pamela Prati ha svelato pubblicamente di aver sporto denuncia contro la conduttrice Barbara D’Urso, che le avrebbe dato della truffatrice in diretta tv per via del caso del “fidanzato fantasma” Mark Caltagirone. “Sono in causa con Mediaset e con colei che ha divulgato delle cose bruttissime sulla mia persona”, ha dichiarato, confermando poi che la conduttrice in questione sarebbe stata proprio la D’Urso: “Mi ha dato della truffatrice, è un reato. Sono stata truffata, io non ho truffato”, ha ammesso.

Pamela Prati

La Prati contro Barbara D’Urso

L’ex stella del bagaglino Pamela Prati avrebbe sporto denuncia contro Barbara D’Urso, colpevole secondo lei di averle dato della truffatrice a causa del caso-scandalo su Mark Caltagirone. La vicenda risale al 2019, anno in cui la showgirl annunciò che si sarebbe presto sposata con un uomo che si è rivelato poi essere inesistente. Per mesi la Prati ha scaricato la responsabilità dell’intera vicenda sulle sue due ex manager, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, affermando di esser stata vittima di una truffa (mentre le due donne hanno accusato lei a loro volta).

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG